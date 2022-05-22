Более половины всех коррупционных преступлений составляет взяточничество - ГП
09:25 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В сравнении с предшествующим годом количество преступлений коррупционной направленности практически не изменилось (12 тыс., что на 0,3% больше, чем годом ранее). В их структуре факты взяточничества составляют более половины выявленных преступлений», — говорится в материалах.
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