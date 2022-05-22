Более половины всех коррупционных преступлений составляет взяточничество - ГП

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Факты взяточничества составляют более половины совершаемых в России преступлений коррупционной направленности. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры РФ «О состоянии преступности в России за январь — март 2022 года».



«В сравнении с предшествующим годом количество преступлений коррупционной направленности практически не изменилось (12 тыс., что на 0,3% больше, чем годом ранее). В их структуре факты взяточничества составляют более половины выявленных преступлений», — говорится в материалах.



