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К осени с «топливной бедностью» могут столкнуться до о 40% британских семей - глава E.ON UK

14:45 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля британских семей, которые сталкиваются с феноменом так называемой топливной бедности (fuel poverty), может к октябрю увеличиться вдвое — с 20% до 40%. С таким прогнозом в эфире вещательной корпорации Би-би-си выступил в воскресенье генеральный директор британского отделения крупнейшего германского энергетического концерна E.ON UK («Эон Ю-кей») Майкл Льюис.

«Мы видим, что все больше людей сталкиваются с топливной бедностью. Это означает, что они тратят на энергию больше 10% располагаемых доходов, — сказал Льюис. — Их число выросло до 20%, согласно используемой нами модели, к октябрю этот показатель может достичь 40%, если правительство не вмешается в ситуацию тем или иным образом».

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