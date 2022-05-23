С Польши удержали более 100 млн евро штрафа за невыполнение решения суда ЕС
10:20 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая сумма штрафа, удержанного с Польши в связи с невыполнением решения Европейского суда о приостановке деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, превысила 100 млн евро. Об этом заявил в понедельник в эфире бельгийского телеканала Эр-тэ-эль еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«Польша получила наказание в виде штрафа в размере 1 млн евро ежедневно, так как она не выполняет решение суда, — сказал Рейнардс. — Сейчас сумма штрафа составляет более 160 млн, и мы уже удержали более 100 млн евро».
Дисциплинарная палата была создана в Польше в 2017 года по инициативе партии «Закон и Справедливость». Появление этой структуры вызвало беспокойство в Евросоюзе в связи возможным нарушением принципа независимости судей.
В 2020 году Суд ЕС признал эти опасения обоснованными и «обязал Польшу немедленно остановить действие норм о Дисциплинарной палате Верховного суда». В октября 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день до выполнения решения об упразднения этой структуры.
Ликвидация дисциплинарной палаты и отмена принятых там ранее решений вместе с обеспечением независимости выбора судей были названы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен главными условиями принятия в Брюсселе польского плана восстановления, на основании которого Польша может получить от Евросоюза около 58 млрд евро.
НОВОСТИ
- 11:05 23.05.2022
- Автобусные экспрессы запустят в Крым от работающих на юге России аэропортов
- 11:00 23.05.2022
- Польша разорвала межправительственное соглашение с РФ о поставках газа
- 10:32 23.05.2022
- ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае — Байден
- 10:05 23.05.2022
- США готовы военным путем защищать Тайвань, если потребуется — Байден
- 10:00 23.05.2022
- Силы ПВО РФ ночью не допустили провокацию со стороны Украины в Курской области — власти
- 09:32 23.05.2022
- В МИД Норвегии ответили на призыв Моравецкого делиться прибылью от продажи газа и нефти
- 09:20 23.05.2022
- На Эльбрусе потеряна связь с группой спасателей МЧС из 25 человек — источник
- 09:20 23.05.2022
- В СФ предлагают продавать бизнесу землю за 25% от ее стоимости с условием импортозамещения
- 09:00 23.05.2022
- Боррель признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились
- 19:30 22.05.2022
- ВОЗ отмечает рост заболеваемости ковидом почти в 70 странах мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать