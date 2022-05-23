С Польши удержали более 100 млн евро штрафа за невыполнение решения суда ЕС

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма штрафа, удержанного с Польши в связи с невыполнением решения Европейского суда о приостановке деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, превысила 100 млн евро. Об этом заявил в понедельник в эфире бельгийского телеканала Эр-тэ-эль еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Польша получила наказание в виде штрафа в размере 1 млн евро ежедневно, так как она не выполняет решение суда, — сказал Рейнардс. — Сейчас сумма штрафа составляет более 160 млн, и мы уже удержали более 100 млн евро».

Дисциплинарная палата была создана в Польше в 2017 года по инициативе партии «Закон и Справедливость». Появление этой структуры вызвало беспокойство в Евросоюзе в связи возможным нарушением принципа независимости судей.

В 2020 году Суд ЕС признал эти опасения обоснованными и «обязал Польшу немедленно остановить действие норм о Дисциплинарной палате Верховного суда». В октября 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день до выполнения решения об упразднения этой структуры.

Ликвидация дисциплинарной палаты и отмена принятых там ранее решений вместе с обеспечением независимости выбора судей были названы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен главными условиями принятия в Брюсселе польского плана восстановления, на основании которого Польша может получить от Евросоюза около 58 млрд евро.