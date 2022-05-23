РПЦ рассматривает предложение Шойгу о возможности канонизации Суворова — иерарх

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова, РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации. Об этом заявил ТАСС в понедельник председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

«Личность великого полководца, конечно же, привлекает к себе внимание многих людей, неоднократно уже ставился вопрос разными общественными организациями, отдельными деятелями. Даже министерством обороны, лично министром обороны — они обращались к нам с этим вопросом (о канонизации — прим. ТАСС). <…> Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу (Шойгу — прим. ТАСС), что мы будем собирать материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно», — сказал епископ.