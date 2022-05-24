РФ ввела запрет на въезд в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента — МИД
17:32 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва на основе взаимности вводит персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента и закрывает им въезд в Россию. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.
«В ответ на принятое в марте этого года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента, — говорится в документе. — Работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена».
В заявлении подчеркивается, что указанным лицам отныне закрыт въезд в Россию.
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