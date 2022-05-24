Андрей Воробьев расскажет о реализации программы «Новая экономика Подмосковья»
20:45 24.05.2022
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв расскажет в эфире радио Sputnik о реализации программы «Новая экономика Подмосковья».
Речь пойдет о том, как себя чувствуют иностранные компании, работающие в регионе, об импортозамещении, мерах поддержки бизнеса и льготных кредитах. Вопреки слухам, ведущие производители не намерены покидать российский рынок. В частности, компания Tetra Pak, остается работать в Подмосковье. Значит, сохранятся рабочие места, налоги в бюджет региона. Упаковку для молока и соков продолжат производить, и даже если возникнут проблемы с сырьем - с прилавков ничего не исчезнет.
Об этом и не только губернатор Московской области подробно расскажет в четверг в 8:30 утра на radiosputnik.ria.ru и 91,2 FM в Москве.
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