Андрей Воробьев расскажет о реализации программы «Новая экономика Подмосковья»

20:45

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв расскажет в эфире радио Sputnik о реализации программы «Новая экономика Подмосковья».

Речь пойдет о том, как себя чувствуют иностранные компании, работающие в регионе, об импортозамещении, мерах поддержки бизнеса и льготных кредитах. Вопреки слухам, ведущие производители не намерены покидать российский рынок. В частности, компания Tetra Pak, остается работать в Подмосковье. Значит, сохранятся рабочие места, налоги в бюджет региона. Упаковку для молока и соков продолжат производить, и даже если возникнут проблемы с сырьем - с прилавков ничего не исчезнет.

Об этом и не только губернатор Московской области подробно расскажет в четверг в 8:30 утра на radiosputnik.ria.ru и 91,2 FM в Москве.