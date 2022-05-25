Байден после стрельбы в Техасе призвал бросить вызов оружейному лобби
09:05 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден во вторник, выступая в Белом доме с обращением к американцам в связи со стрельбой в начальной школе в Техасе, призвал бросить вызов оружейному лобби.
«Мы должны спросить [себя], когда, во имя всего святого, мы начнем противостоять оружейному лобби. <…> Пришло время превратить эту боль в действия. <…> Мы должны ясно дать понять каждому выборному чиновнику этой страны, что пришло время действовать», — сказал он.
Ранее стало известно, что меньшей мере 14 учеников и один учитель погибли в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд (штат Техас). Об этом заявил во вторник губернатор штата Грег Эбботт, слова которого приводит местное подразделение телекомпании Си-би-эс.
По словам Эбботта, стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас, который, предположительно, был уничтожен в результате действий прибывших на место правоохранителей.
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