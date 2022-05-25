Армянская оппозиция заблокировала входы в президентский дворец

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активисты движения «Сопротивление» в среду утром заблокировали основной и служебный входы в президентский дворец на проспекте Баграмяна. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

«Мы здесь, потому что человек, который здесь сидит (президент Ваагн Хачатурян — прим. ТАСС) также служит турецким и азербайджанским интересам», — заявила член парламента Армении Аспрам Крпеян.