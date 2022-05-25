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НОВОСТИ

В московских школах откроются космические классы

16:25 25.05.2022

В рамках развития предпрофессионального образования в столичных школах в следующем учебном году откроются космические классы. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

«Так как развитие космической сферы сейчас крайне актуально, школа не осталась в стороне, в следующем учебном году откроются космические классы – новое направление в академических, инженерных, кадетских классах. Департамент образования и науки города Москвы подписал соглашение о совместной реализации проекта с госкорпорацией «Роскосмос», – рассказал Молотков.

По его словам, обучение в космических классах будет организовано на основе элективных курсов, разработанных совместно со специалистами Роскосмоса. К проекту подключат ведущие московские вузы и предприятия, входящие в состав госкорпорации.

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