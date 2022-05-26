Ипотека без первоначального взноса стала доступна для клиентов Сбербанка

12:18

Сбербанк запустил новую программу жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». Клиенты банка могут купить квартиру или жилой дом с землёй – как новостройку, так и вторичном рынке без первоначального взноса, под залог имеющейся в собственности квартиры. Это позволит гражданам улучшать жилищные условия, не продавая имеющуюся недвижимость.

Максимумально по программе можно получить кредит в 100 млн руб., но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры. Срок кредитования составит до 30 лет. Для такой ипотеки не применяются программы с господдержкой и программы субсидирования ставки застройщиками.

«Сбербанк продолжает повышать доступность ипотеки для граждан, и важным шагом в этом направлении является запуск новой программы жилищного кредитования без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры, - говорит вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв. - Мы понимаем, что далеко не у всех есть свободные средства или время на то, чтобы накопить необходимую для первоначального взноса сумму, в то время как жилищный вопрос может требовать немедленного решения».

Для того, чтобы принять участие в программе, клиенту нужно найти квартиру или дом, предоставить проект договора купли-продажи вместе с документами на имеющуюся в собственности квартиру, подписать кредитный договор на новый объект и оформить в залог имеющуюся в собственности квартиру в пользу банка, а затем заключить договор купли-продажи на новое жилье. При этом найти жилье, рассчитать условия и подать заявку на ипотечный кредит можно онлайн.

Отметим, что согласно данным сервиса «Домклик», в 2022 году Сбербанк выдал более 292 тыс. ипотечных кредитов на 897 млрд руб.