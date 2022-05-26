0
0
32
НОВОСТИ

Ипотека без первоначального взноса стала доступна для клиентов Сбербанка

12:18 26.05.2022

Сбербанк запустил новую программу жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». Клиенты банка могут купить квартиру или жилой дом с землёй – как новостройку, так и вторичном рынке без первоначального взноса, под залог имеющейся в собственности квартиры. Это позволит гражданам улучшать жилищные условия, не продавая имеющуюся недвижимость.

Максимумально по программе можно получить кредит в 100 млн руб., но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры. Срок кредитования составит до 30 лет. Для такой ипотеки не применяются программы с господдержкой и программы субсидирования ставки застройщиками.

«Сбербанк продолжает повышать доступность ипотеки для граждан, и важным шагом в этом направлении является запуск новой программы жилищного кредитования без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры, - говорит вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв. - Мы понимаем, что далеко не у всех есть свободные средства или время на то, чтобы накопить необходимую для первоначального взноса сумму, в то время как жилищный вопрос может требовать немедленного решения».

Для того, чтобы принять участие в программе, клиенту нужно найти квартиру или дом, предоставить проект договора купли-продажи вместе с документами на имеющуюся в собственности квартиру, подписать кредитный договор на новый объект и оформить в залог имеющуюся в собственности квартиру в пользу банка, а затем заключить договор купли-продажи на новое жилье. При этом найти жилье, рассчитать условия и подать заявку на ипотечный кредит можно онлайн.

Отметим, что согласно данным сервиса «Домклик», в 2022 году Сбербанк выдал более 292 тыс. ипотечных кредитов на 897 млрд руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 26.05.2022
Германия может поставить себя в зависимость от Китая, отказавшись от российских энергоносителей - СМИ
0
33
12:20 26.05.2022
В Москве выявлено 368 заразившихся коронавирусом за сутки
0
59
12:05 26.05.2022
На «Азовстали» могут оставаться боевики из-за несогласованности командования ВСУ — Басурин
0
91
12:00 26.05.2022
В России выявили 4 700 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
90
11:32 26.05.2022
Большинство россиян в отпуске решают рабочие вопросы - опрос
0
145
11:20 26.05.2022
Иран погасил часть долга перед РФ за строительство АЭС «Бушер», сроки проекта не меняются
0
165
11:05 26.05.2022
Усилия США по изоляции России на мировой арене терпят неудачу — американские эксперты
0
207
11:00 26.05.2022
ЦБ РФ на внеочередном заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. — до 11% годовых
0
164
10:32 26.05.2022
В НАТО существуют неформальные договоренности не поставлять Киеву некоторые виды вооружений - DPA
0
236
10:20 26.05.2022
Глава Всемирного банка допустил возможность рецессии мировой экономики
0
223

Возврат к списку