За территориями Донбасса будут закреплены сенаторы и депутаты Госдумы — Турчак

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов. Об этом в четверг сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства», — сказал он на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности».