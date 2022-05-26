За территориями Донбасса будут закреплены сенаторы и депутаты Госдумы — Турчак
13:05 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов. Об этом в четверг сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства», — сказал он на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности».
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