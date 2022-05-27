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НОВОСТИ

Изъятие розданного Киевом оружия должно стать одной из задач по окончании боев — Аксенов

13:32 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изъятие оружия, выданного населению на украинской территории киевскими властями, должно стать одной из первых задач по окончании боевых действий, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее в пятницу стало известно, что ФСБ пресечен незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины в Крым.

«Очередное подтверждение очевидного факта: единственным способом устранить все угрозы, исходящие с этой территории, является демилитаризация и денацификация Украины. Других вариантов нет. Причем разоружение населения и устранение последствий бесконтрольной раздачи киевским режимом многих тысяч стволов станет одной из первоочередных задач после окончания боевых действий», — написал Аксенов в пятницу в своем телеграм-канале.

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