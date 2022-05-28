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Единственную дорогу в мурманскую Териберку заблокировал оползень

21:00 28.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Оползень заблокировал единственную дорогу в мурманскую Териберку. Он сошёл на 23-м километре автоподъезда к селу на побережье Баренцева моря. ЧП связано с активным таянием снега в регионе.

В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Теперь там проводится Арктический фестиваль «Териберка», который в прошлом году собрал пять тысяч человек. Ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек.  Говорит Москва

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