Патриарх Кирилл: РПЦ с пониманием относится к решениям собора Украинской церкви
13:40 29.05.2022 Источник: Интерфакс
"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", - сказал патриарх в воскресенье после литургии в храме Христа Спасителя.
В минувшую пятницу Архиерейский Собор УПЦ выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу военной спецоперации РФ на Украине и принял изменения в устав, которые, как было объявлено, делают УПЦ независимой. Позже стало известно, что не все епархии, в частности Донецкая и Крымская, поддержали поправки в устав УПЦ и, соответственно, независимый статус затронет не всю Украинскую церковь.
После сегодняшней литургии патриарх сказал, что, относясь с пониманием к действиям украинского епископата, он в то же время молится о том, "чтобы никакие временные внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа" и "чтобы те духовные ценности, которые сформировал наш благочестивый народ под покровительством единой Русской православной церкви, чтобы они, укорененные в душах и сердцах людей, сегодня принесли свой плод стояния за единство Церкви и за Божью правду".
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