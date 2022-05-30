Решительные действия Токаева в январе предотвратили худший вариант событий — Назарбаев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что решительные действия главы государства Касым-Жомарта Токаева во время январских беспорядков предотвратили худший вариант развития событий.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос», — сказал Назарбаев в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, текст которого он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках. «На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий», — подчеркнул Назарбаев.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 230 человек, более 4,5 тыс. пострадали.