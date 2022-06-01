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НОВОСТИ

Цифровая платформа Сбера, лежащая в основе «ГосТех», обеспечивает технологическую независимость от западных вендоров

15:30 01.06.2022

Цифровая облачная платформа Platform V от Сбера, которая лежит в основе «ГосТех», полностью обеспечивает технологическую независимость от западных вендоров. Об этом на конференции Цифровая индустрия промышленной России – 2022 заявила вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксана Смирнова-Крелль.

Одной из основных задач государства является создание устойчивого и надежного ИТ-ландшафта, который обеспечит технологический суверенитет государства, повышение скорости и качества создания информационных систем, а также поможет создать лучший пользовательский опыт. Для эффективной цифровой трансформации государства в октябре 2020 года запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех». Работы по созданию и обеспечению функционирования «ГосТех» выполняются Сбером.

«Сегодня цифровая платформа Сбера (Platform V) обеспечивает технологическую независимость Сбера от западных вендоров, успешно заместив решения многих производителей, – отметила Оксана Смирнова-Крелль. – Продукты Platform V закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия: бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных, а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта».

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