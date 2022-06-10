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Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми - офис Зеленского

09:05 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Об этом в четверг заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает украинская служба Би-би-си.

Подоляк назвал одной из главных причин больших потерь отсутствие паритета между возможностями РФ и Украины. По его словам, Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем. В частности, Украине необходимо до 300 реактивных систем, заявил он.

В четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери Украины составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.

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