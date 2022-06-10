Оборона Очакова Николаевской области осталась без кораблей ВМСУ — источник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборона города Очакова Николаевской области, стоящего на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море, осталась без кораблей. Из двух кораблей Военно-морских сил Украины один затоплен, второй выведен из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

«[Малый противолодочный корабль] „Винница“ затоплен. По „Юрию Олефиренко“ (средний десантный корабль ВМСУ — прим. ТАСС) принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», — сказал собеседник агентства, добавив, что к обороне Очакова было привлечено всего два корабля ВМСУ.

Он уточнил, что США и Великобритания поставляли Украине списанные катера. В то же время к обороне Очакова были привлечены только малый противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».

Также собеседник добавил, что приведены в негодность изъятые у населения плавательные средства, которые, по замыслу Киева, предполагалось использовать для переправки диверсионных групп. Кроме того, источник отметил, что военно-морская база, которую строили при участии представителей США, в данный момент не функционирует. Военнослужащие западных стран с нее эвакуировались.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 5 апреля, что ВС РФ высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожили около Очакова Центр подготовки украинских сил специальных операций, который также использовался для размещения наемников.

Ранее в интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что судоходство в районе портов Херсонской области будет полностью восстановлено, скорее всего, когда будут освобождены Николаевская область и, в частности, город Очаков, который блокирует выход из Днепро-Бугского лимана.