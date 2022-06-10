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НОВОСТИ

Россия лишит Японию квоты на вылов рыбы у Курильских островов

10:05 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов, так как японская сторона не заплатила за соответствующую квоту. Об этом журналистам в пятницу сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Мы уже, по сути дела, ограничили [экспорт рыбы], причем ограничили именно их усилиями — они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — сказал он.

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