Россия лишит Японию квоты на вылов рыбы у Курильских островов
10:05 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов, так как японская сторона не заплатила за соответствующую квоту. Об этом журналистам в пятницу сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
«Мы уже, по сути дела, ограничили [экспорт рыбы], причем ограничили именно их усилиями — они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:12 10.06.2022
- Сбер запустил проект «Российские истории – герои среди нас!»
- 11:05 10.06.2022
- Украина израсходовала почти все артиллерийские снаряды — представитель разведки страны
- 11:00 10.06.2022
- Олег Митволь арестован по статье о мошенничестве в особо крупном размере
- 10:32 10.06.2022
- Освоение Пентагоном Украины — это политическая и военная оккупация, заявила Яровая
- 10:20 10.06.2022
- Британия будет использовать любые дипломатические каналы для освобождения наемников в ДНР
- 10:00 10.06.2022
- Оборона Очакова Николаевской области осталась без кораблей ВМСУ — источник
- 09:32 10.06.2022
- КНР и Индия увеличивают закупки нефти из России, снижая эффективность санкций - Nikkei
- 09:20 10.06.2022
- Япония запрещает экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров
- 09:05 10.06.2022
- Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми - офис Зеленского
- 09:00 10.06.2022
- США озабочены вынесением в ДНР приговора наемникам - Блинкен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать