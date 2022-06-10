В России выявили 3 678 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 678, до 18 369 557. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 332, до 17 786 254. Днем ранее там сообщали о 4 297 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 70, до 379 883. Днем ранее было зарегистрировано 77 смертей.