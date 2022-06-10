Силы ДНР и ВС РФ продвигаются в направлении Славянска — штаб территориальной обороны
12:05 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) и российская армия продвигаются в направлении города Славянска. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале республиканского штаба территориальной обороны.
«По состоянию на 10 июня на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 235 населенными пунктами, включая Триполье, Владимировку, Ставки и Липовое. Идет продвижение в направлении Славянска», — отмечается в тексте.
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