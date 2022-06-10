0
0
76
НОВОСТИ

В Москве выявили 222 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 222 против 226 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 773 103 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14, как и днем ранее, до 43 867.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 10.06.2022
В США обеспокоены грядущей нехваткой сурьмы из РФ и КНР
0
0
12:20 10.06.2022
Число погибших при обстреле со стороны ВС Украины города Стаханов в ЛНР достигло 22 — МЧС
0
101
12:05 10.06.2022
Силы ДНР и ВС РФ продвигаются в направлении Славянска — штаб территориальной обороны
0
130
12:00 10.06.2022
В России выявили 3 678 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
122
11:12 10.06.2022
Сбер запустил проект «Российские истории – герои среди нас!»
0
189
11:05 10.06.2022
Украина израсходовала почти все артиллерийские снаряды — представитель разведки страны
0
225
11:00 10.06.2022
Олег Митволь арестован по статье о мошенничестве в особо крупном размере
0
247
10:32 10.06.2022
Освоение Пентагоном Украины — это политическая и военная оккупация, заявила Яровая
0
253
10:20 10.06.2022
Британия будет использовать любые дипломатические каналы для освобождения наемников в ДНР
0
257
10:05 10.06.2022
Россия лишит Японию квоты на вылов рыбы у Курильских островов
0
266

Возврат к списку