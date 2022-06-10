В Москве выявили 222 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 222 против 226 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 773 103 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14, как и днем ранее, до 43 867.