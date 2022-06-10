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Венгрия выступает за финансирование мира, а не войны на Украине — Орбан

13:32 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия выступает за финансирование мира, а не войны и поэтому не поставляет вооружения на Украину. Об этом заявил в пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции «Кошут».

«Венгерское правительство — едва ли не единственное в Европе, которое говорит, что финансировать надо мир, а не войну», — сказал он, напомнив, что, в отличие от других стран Евросоюза и США, Венгрия отказалась поставлять оружие Киеву, не желая втягиваться в украинский конфликт.

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