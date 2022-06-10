Санкции Киева против властей РФ недостойны какого-либо ответного шага Москвы — Лавров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции Киева в отношении руководства России, введенные в четверг по решению украинского президента Владимира Зеленского, недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранный дел РФ Сергей Лавров.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны, — сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать украинские санкции. — Чем бы дитя ни тешилось».