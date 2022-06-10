Круглый стол «Самореализация и развитие молодежи ОПК» состоится на форуме «Армия-2022»

14:40

Министерство промышленности и торговли РФ и проектный офис Федерального кадрового резерва ОПК под председательством коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в рамках Международного военно-технического форума «Армия–2022» проведут круглый стол «Самореализация и развитие молодежи ОПК».

Основными вопросами, которые обсудят участники круглого стола, станут: актуальные проблемы развития кадрового потенциала в организациях ОПК; роль профессиональных сообществ, советов молодых ученых и специалистов и других аналогичных молодежных объединений организаций ОПК в развитии молодежи ОПК; задачи развития оборонного комплекса как вызов молодежи ОПК.

В круглом столе примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, профсоюзных организаций, руководители советов молодых ученых и специалистов, молодежных объединений предприятий оборонно-промышленного комплекса.