Круглый стол «Самореализация и развитие молодежи ОПК» состоится на форуме «Армия-2022»
14:40 10.06.2022
Министерство промышленности и торговли РФ и проектный офис Федерального кадрового резерва ОПК под председательством коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в рамках Международного военно-технического форума «Армия–2022» проведут круглый стол «Самореализация и развитие молодежи ОПК».
Основными вопросами, которые обсудят участники круглого стола, станут: актуальные проблемы развития кадрового потенциала в организациях ОПК; роль профессиональных сообществ, советов молодых ученых и специалистов и других аналогичных молодежных объединений организаций ОПК в развитии молодежи ОПК; задачи развития оборонного комплекса как вызов молодежи ОПК.
В круглом столе примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, профсоюзных организаций, руководители советов молодых ученых и специалистов, молодежных объединений предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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