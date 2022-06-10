Путин присвоил Грызлову дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Борису Грызлову, послу РФ в Белоруссии. Этим же указом аналогичный дипломатический ранг присвоен Кириллу Барскому, послу по особым поручениям МИД РФ. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла Барскому Кириллу Михайловичу, послу по особым поручениям МИД РФ, Грызлову Борису Вячеславовичу, чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Беларусь», — говорится в документе.

Согласно указу дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла также присвоен послу РФ в Индии Денису Алипову и послу РФ в Республике Перу Игорю Романченко.