Андрей Воробьев вручил государственные награды жителям Подмосковья в преддверии Дня России

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Фото Антона Чернова



10 июня, в преддверии Дня России, губернатор Московской областипоздравил жителей региона с предстоящим праздником. Он вручил государственные и областные награды людям, отличившимся в своей профессии, внесшим вклад в развитие Подмосковья или проявившим героизм. Также в рамках торжественной церемонии ребята, приехавшие в Подмосковье из Донбасса, получили паспорта гражданина Российской Федерации.

«Мы отмечаем День России уже в 30-й раз. Хочу поздравить тех, кто добросовестно на протяжении многих лет в разных сферах проявляет себя, ведь каждый на своём месте должен вносить лепту, делать добрые дела, приносить пользу. Сегодня я вручу государственные и наши областные награды настоящим профессионалам. Также здесь с нами молодые ребята из Харькова и Донецка, которые сегодня получат паспорта Российской Федерации, - сказал Андрей Воробьёв. – Одна из ключевых мыслей вчерашнего выступления нашего президента, на мой взгляд – сохранение суверенитета. И наше призвание – сохранять страну такой же самостоятельной, внимательной ко всем вызовам, которые существуют. Я надеюсь, что большинство жителей разделяют эту позицию».

Губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации 14-летним Михаилу Гнедышеву и Данилу Киселеву. Молодые люди приехали в Подмосковье из Донецкой народной республики и проживают в пунктах временного размещения в г.о. Клин и г.о. Красногорск.

Также паспорт получил 17-летний Никита Сазонов. Он приехал в подмосковный Чехов из Мариуполя в апреле этого года. Молодой человек – бывший игрок юношеской сборной Украины по водному поло. Вместе с командой он должен был отправиться на международные соревнования, однако принял непростое решение и буквально с одной сумкой переехал в Россию.

«Я занимался водным поло в Харькове и был включен в список украинской сборной, но не поехал вместе с ними в Будапешт, а решил отправиться в Россию, выступать тут, чего и раньше очень хотел. Теперь у меня есть российский паспорт, и будет легче попасть в юниорскую сборную страны по водному поло, - рассказал Никита Сазонов. – Отправился с одним рюкзаком сначала в Польшу, потом в Беларусь и дальше уже в Москву. Я сам из Мариуполя, на тот момент не было связи ни с папой, ни с мамой. А тут у меня хотя бы родственники есть - тетя. С собой из документов был только паспорт. Волонтеры Подмосковья помогли мне, привезли документы из Мариуполя, встретившись там с моими родителями. Сейчас я общаюсь с семьей, но, к сожалению, не всегда, не каждый день получается».

Решение Никиты поддержали семья и тренер. Наставник спортсмена связался со своим товарищем из Подмосковья, с которым ранее играл в одном клубе, чтобы тот помог мальчику. Сейчас молодой человек находится под временной опекой инструктора-методиста Училища олимпийского резерва №4 г. Чехов Татьяны Вознесенской и планирует продолжить спортивную карьеру в России.

«Никита учится и тренируется в училище. Проживает тоже там. Находится под наблюдением тренеров, воспитателей и преподавателей. Вчера он успешно закрыл свою первую сессию в нашем учреждении. Но, так как он стал гражданином России только сегодня, получил паспорт, официально зачислим его с сентября. Его уже ждут в юниорской сборной России по водному поло. В ближайшее время он поедет на сборы», - рассказала Татьяна Вознесенская.

В ходе торжественной церемонии Орден Пирогова вручен заместителю главного врача по лечебной части Химкинской областной больницы Елене Долгих. Во время пандемии она внедрила новые тактики лечения коронавирусной инфекции, благодаря которым было пролечено более 1,8 тыс. пациентов.

Ордена «Родительская слава» удостоена Наталья Дзыгар. В семье жительницы Одинцовского г.о. и ее мужа Игоря восемь детей. Старшей дочери Насте - 23 года, девочка учится в университете на двух факультетах и радует родителей хорошими отметками, а самой младшей - всего годик. Супруги в браке уже 24 года, ведут здоровый образ жизни и приучают к нему своих детей. Наталья – кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, Игорь – мастер спорта по вольной борьбе.

«Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, Андрею Юрьевичу Воробьеву, мы получаем существенную поддержку от государства, как многодетные и как семья с детьми. Благодаря такой поддержке мы можем больше времени уделять детям, если раньше оба пропадали на работе, то сейчас я спокойно смогла уйти в декрет», - поделилась Наталья Дзыгар.

Ордена «За заслуги перед Московской областью» I степени удостоены: генеральный директор Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин (за большой вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны), а также технический директор машиностроительного завода «Тонар» Юрий Вайнштейн (за большой вклад в развитие отечественного машиностроения и импортозамещение).

«Хочу сказать большое спасибо команде губернатора Московской области за то, что помогаете промышленности, особенно в такое непростое время. А ваша программа по аренде земли за один рубль здорово ускорила процесс импортозамещения. Я уверен, что в скором времени будет сделан большой технологический прорыв и наши дети, наши внуки будут жить так, как они хотят, ни на кого не оглядываясь», - сказал Юрий Вайнштейн.

Ордена «За доблесть и мужество» удостоен старший сержант внутренней службы, пожарный 20-ой ПСЧ 31-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области Илья Казаков. В апреле этого года спасатель принимал участие в ликвидации последствий взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ступино. Осматривая завалы, он обнаружил мужчину, которого придавило железобетонной плитой. Илья вытащил его и находился рядом до приезда медработников.

Орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени награждены: руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова. Также областные награды получили: председатель избирательной комиссии Подмосковья Илья Березкин, председатель совета депутатов г.о. Подольск Николай Пестов и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоены: заместитель руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Константин Новиков и начальник отдела ученого совета научноисследовательского института природных газов и газовых технологий ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Борис Григорьев .

Орден Преподобного Сергия Радонежского получили: фигуристка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Татьяна Навка, заместитель руководителя аппарата правления – руководитель секретариата совета директоров ПАО «Газпром» Василий Толстопятов, управляющий центром здоровья «Verba Mayr» Сергей Карзан, трудовому коллективу которого также вручили Благодарность губернатора Московской области и первый заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Евгения Калачева.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоено врачу общей практики Одинцовской областной больницы Илье Угорскому.

Почетную грамоту губернатора Московской области получила заместитель директора по дошкольному образованию областной гимназии им. Е.М.Примакова Дарья Фадеева.