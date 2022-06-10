Сбер создает всероссийский сервис для поддержки людей и волонтерской деятельности

15:22

Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определенной социальной сфере жизнедеятельности человека:

– «Здоровье и забота о себе» (как сохранять эмоциональное равновесие и хорошее самочувствие, заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, экономить на медицинских расходах);

– «Работа и развитие» (как найти работу и повысить свою востребованность на рынке труда, получить новые знания и освоить новые навыки, обучиться новой профессии);

– «Финансы и безопасность» (как экономить на расходах и управлять личными сбережениями, защитить личные данные и накопления, сохранить и увеличить свои доходы);

– «Поддержка бизнеса» (как начать и развивать свое дело, управлять бизнесом в непростое время и находить необходимые инструменты поддержки);

– «Обучение детей» (как развивать знания и навыки ребенка через игру, находить с ним взаимопонимание и обучать его финансовой грамотности);

– «Социальная и благотворительная помощь» (как найти помощь в трудных жизненных ситуациях, таких как лечение тяжелых заболеваний, забота о пожилых и одиноких людях, поиск родственников и так далее);

– «Помощь людям» (для тех, кто хочет участвовать в благотворительных и волонтерских инициативах);

– «Забота о природе» (информация о зеленых и экологических инициативах, в которых можно принять участие).

На платформе размещен практически ориентированный и обучающий контент, имеется навигация по различным социальным инициативам, благотворительным фондам и НКО, а также бесплатные и выгодные предложения от компаний – партнеров Сбера, которые могут помочь людям с решением насущных вопросов в разных сферах жизни.

В портал интегрированы сервисы экосистемы и партнеров Сбера, в том числе образовательные курсы СберУниверситета, портала Edutoria, программы «БизнесКласса» и СберБизнеса для разных категорий предпринимателей и самозанятых, уникальные предложения от Работы.ру, СберМобайла, подкасты Звука и другие возможности.

«На базе различных сервисов Сбера, нашей экосистемы и партнеров – и на основе обратной связи от клиентов – нам удалось создать уникальный сервис, социальный хаб, объединяющий тех, кому нужна помощь, и желающих помочь. Портал отвечает ключевым потребностям людей: он помогает найти опору в жизни в непростое время, является навигатором по благотворительным фондам, социальным программам, сервисам и инициативам, мерам государственной поддержки граждан, в том числе самозанятых и индивидуальных предпринимателей, – отметила Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка. – Мы убеждены: важно делать то, что может каждый из нас, и тогда даже малые шаги приведут к большим позитивным переменам».

Кроме ответа на потребности населения, Сбер стремится объединить людей для участия в волонтерстве, экологических и социальных практиках, популяризации ESG-принципов в повседневной жизни. С этой целью на платформе создается карта полезных инициатив, реализуемых Сбером и партнерами по всей стране, а также публикуется практически ориентированный контент, который помогает разобраться в актуальной повестке и осваивать полезные привычки. Со временем ресурс должен стать единым навигатором для социально ориентированных, экологических и волонтерских проектов Сбера и партнеров.