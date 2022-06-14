В Москве выявили 142 заразившихся коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 142 против 180 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,005%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 773 862 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве возросло на 15 против 11 днем ранее — до 43 921.