Россияне потратили 62 миллионов бонусов от СберСпасибо на покупку детских товаров к летним каникулам

11:02

Аналитики программы лояльности СберСпасибо проанализировали продажи партнеров – участников программы и выяснили, как россияне готовились к летним каникулам и как менялся спрос на соответствующие товары и услуги. Оказалось, что 62 млн бонусов граждане РФ потратили на покупку детских товаров в преддверии Дня защиты детей.

Как показало исследование, россияне стали чаще использовать бонусы при оплате образовательных продуктов и услуг – в 10 раз больше, чем в 2021 году. В лидерах потребительской корзины клиентов – книги и канцтовары, которые на 47% чаще стали оплачивать бонусами. Помимо этого, отмечается рост списания бонусов и в смежных категориях, спрос на которые значительно вырос в сравнении с двумя годами ранее.

Топ-лист по самым популярным «бонусным» категориям в мае 2022 выглядит следующим образом:

- образование (курсы, платные подписки и обучающие материалы);

- книги и канцтовары;

- медицина;

- цветы и подарки;

- досуг и развлечения;

- благотворительность.

По данным аналитиков, спрос на образовательные продукты был обусловлен тенденцией заниматься самообразованием даже в летний период отпусков и каникул. Примечательно, что одним из лидирующих продуктов стали курсы для предпринимателей и самозанятых. Рост в категории «Книги и канцтовары» связан с тем, что учебниками и другими школьными принадлежностями многие родители для экономии запасаются в мае, ожидая рост цен ближе к 1 сентябрю из-за повышенного спроса.

Пользователи программы в преддверии лета больше внимания уделяют здоровью – это отражают посещения медицинских центров с детьми, закупка лекарств на отпуск. А окончание учебного года всегда сопровождается покупкой цветов и презентов учителям/выпускникам, посещением кинотеатров и других центров досуга.

Одновременно в СберСпасибо отмечают тенденцию роста количества переводов бонусов на благотворительность в преддверии Дня защиты детей (7% от всех траншей).

«Для нас важно учитывать интересы клиентов программы лояльности, в числе которых много семей с детьми, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев. – Мы видим, что траты родителей на детские и сопутствующие товары прогнозируемо остаются на высоком уровне. Сейчас наметился рост списаний бонусов от СберСпасибо для закупок товаров в преддверии летних каникул, особенно в сравнении с прошлым и позапрошлым годом. Бонусы популярны, и нас это радует, потому что такая тенденция доказывает правильность выбранной нами мотивационной схемы для клиентов».

В настоящее время СберСпасибо совместно со СберМегаМаркетом запустили специальную акцию. За первую покупку из раздела маркетплейса «Повышенные бонусы от СберСпасибо на детские товары», совершенную до 31 июля 2022 года, клиенты получат до 15% бонусов. Оплату нужно производить с помощью карты «Мир» СберБанка на сайте или в мобильном приложении маркетплейса.