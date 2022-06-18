Сбер рассказал, как студентам получить кредит на обучение в лучших вузах всего под 3% годовых

10:15

Сегодня – последний день работы Петербургского международного экономического форума, посвященный молодежи и теме образования. Мечта поступить в лучшие учебные заведения страны есть у многих, но не все могут платить за учебу. Сбер дает уникальное образовательное предложение – кредит для платного обучения в вузе по ставке всего 3% годовых и с возможностью не погашать основной долг во время обучения. Это возможность выбрать вуз по душе, а не по цене. Как раз в тему: сейчас выпускники школ сдают ЕГЭ и совсем скоро поступают в вузы.

Отличительная черта кредитного продукта – перенос большей части платежей на период после окончания вуза, когда заемщик находит работу и начинает получать стабильный доход. Льготный период распространяется на весь срок обучения и 9 месяцев после него. Срок кредитования – 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно. В это время студент погашает только проценты по кредиту: 40% – в первый год, 60% – во второй и в полном объеме – с третьего года обучения. В результате ежемесячный платеж эквивалентен стоимости двух чашек кофе или похода в кино, что по силам любому студенту.

Для оформления кредита студенту достаточно прийти в офис Сбера с паспортом и договором об оказании платных образовательных услуг. Заем можно взять на оплату любого периода учебы (семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) в любом вузе страны, имеющем лицензию и аккредитацию. Кредит можно оформить с 14 лет, для несовершеннолетних студентов нужно письменное согласие родителя. В случае, если студент решит поменять специальность, университет либо возьмет академический отпуск, субсидия и льготы сохранятся.

Образовательный кредит в Сбере доступен для обучения в более чем 630 вузах страны. Самые популярные специальности – юриспруденция, экономика, менеджмент, медицина, лингвистика. А в топ-5 наиболее популярных вузов входят Высшая школа экономики, РАНХиГС при президенте РФ, МГУ им. Ломоносова, Российский университет дружбы народов и Санкт-Петербургский государственный университет. На данный момент Сбер выдал уже 53 тыс. образовательных кредитов с господдержкой на общую сумму 12,3 млрд руб.

Подробнее условия образовательного кредита изложены на сайте банка и образовательном портале СберКлевер.

«Мы выдаем образовательные кредиты всего под 3% годовых без залога и поручителей, и к тому же с отсрочкой выплаты основного долга до окончания обучения, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Главное достоинство нашего образовательного кредита в том, что студент в период обучения в вузе платит небольшие проценты, сопоставимые с карманными тратами. Это означает, что ему не нужно ломать голову над тем, как обслуживать кредит. Поэтому можно сосредоточится на учебе и не работать по ночам и выходным, чтобы рассчитаться с банком. Сейчас очень горячая пора для всех, кто в этом году окончил школу, и Сбер хочет, чтобы все знали о том, что могут учиться в ведущих вузах страны, даже если не удалось поступить на бюджет».

«Образовательный кредит Сбербанка – выгодное предложение для студентов, которые не смогли поступить в вузы на бюджетной основе, так как ставка всего 3% годовых и есть льготный период, который равен периоду обучения плюс еще целых 9 месяцев, чтобы было время спокойно устроиться на работу», – рассказала студентка 3-го курса Рязанского государственного медицинского университета Татьяна.

«В период обучения оплачивать приходится лишь часть процентов, поэтому студентам не нужно дополнительно заниматься поиском подработки для выплаты по кредиту. И у меня есть знакомые, которые в ближайшее время тоже планируют воспользоваться этой программой», – прокомментировал клиентский менеджер Пензенского отделения Сбербанка Руслан.

«Это выгодно, потому что с помощью этого продукта у абитуриента появляется возможность начать учится в вузе, не откладывая на следующий год, в случае если не удалось поступить на бюджетное обучение», – объяснила Наталия Чучнева из Вологды, мать выпускницы. 18-летний Вадим из Приморья получил от Сбера льготный образовательный кредит и уже погасил его досрочно, потому что параллельно работает: «Продукт спасает тех, кто хочет получить высшее образование, но не имеет возможности внести сразу всю сумму. Бесспорно, это дает возможность получить образование и поступить в вуз на платной основе. За счет минимальных платежей и возможности досрочного погашения студент может не ущемлять свои потребности».