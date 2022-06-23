Минфин РФ выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2027 г. и в 2047 г.
13:20 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин России исполнил обязательства по евробондам со сроками погашения в 2027 и в 2047 году в общей сумме 12,51 млрд руб., выплаты произведены в рублях, говорится в сообщении министерства.
«Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 394 „О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте“ средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“)», — отмечается в сообщении Минфина.
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