Минфин РФ выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2027 г. и в 2047 г.

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России исполнил обязательства по евробондам со сроками погашения в 2027 и в 2047 году в общей сумме 12,51 млрд руб., выплаты произведены в рублях, говорится в сообщении министерства.

«Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 394 „О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте“ средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“)», — отмечается в сообщении Минфина.