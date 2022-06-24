Конфликт на Украине привел к большему суверенитету Европы — Макрон

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский конфликт побудил Европу к большему суверенитету. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Этот конфликт привел к большему суверенитету Европы», — сказал Макрон, выступление которого транслируется в «Твиттере» Елисейского дворца. «Украинский конфликт подтвердил необходимость в европейском суверенитете. Этот кризис ускорил обсуждение этой повестки», — отметил французский лидер.

Он признал, что страны ЕС «взаимозависимы в том, что касается газа или электричества». «Нам нужна европейская стратегия в этой сфере», — заявил Макрон.