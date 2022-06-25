Конфликт вокруг Украины будет разрешен за столом переговоров - генсек НАТО

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в субботу интервью испанской газете «Паис».



«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, — сказал он. — Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией». «И лучший способ сделать это — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России», — утверждает генсек альянса.



«Мы помогаем им (украинцам — прим. ТАСС), потому что они просят об этом», — продолжал он. По словам Столтенберга, «между НАТО и Россией нет тотальной войны». «Принимать мир как должное всегда рискованно», — добавил генсек альянса.



