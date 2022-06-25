Конфликт вокруг Украины будет разрешен за столом переговоров - генсек НАТО
09:30 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, — сказал он. — Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией». «И лучший способ сделать это — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России», — утверждает генсек альянса.
«Мы помогаем им (украинцам — прим. ТАСС), потому что они просят об этом», — продолжал он. По словам Столтенберга, «между НАТО и Россией нет тотальной войны». «Принимать мир как должное всегда рискованно», — добавил генсек альянса.
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