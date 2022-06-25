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Преступления украинских националистов замалчиваются западными СМИ - австралийский эксперт

09:35 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основные западные СМИ упорно хранят молчание о многочисленных преступлениях украинских националистов против своих же сограждан и российских военнопленных. Об этом заявил в беседе с корр. ТАСС бывший начальник отдела политического планирования МИД Австралии, бывший посол Австралии в Польше Энтони Кевин.

«Существует соглашение мейнстримных западных СМИ — не упоминать украинских нацистов и их жестокость в отношении граждан своей страны и российских военнопленных», — заявил он.

По его словам, западная аудитория прикрывается ложным пропагандистским тезисом о том, что Киев якобы «защищает себя в благородной войне против жестокой агрессивной России». «Никто на Западе не оспаривает этот ложный посыл, кроме единичных веб-сайтов, представляющих альтернативное мнение», — полагает Кевин. По его словам, на Западе замалчиваются факты о том, что президент Украины Владимир Зеленский был избран как «кандидат для мирного управления страной», но сейчас его контролируют «украинские нацисты, которые уничтожат его, если он попытается установить мир с Россией».

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