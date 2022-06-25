Преступления украинских националистов замалчиваются западными СМИ - австралийский эксперт
09:35 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Существует соглашение мейнстримных западных СМИ — не упоминать украинских нацистов и их жестокость в отношении граждан своей страны и российских военнопленных», — заявил он.
По его словам, западная аудитория прикрывается ложным пропагандистским тезисом о том, что Киев якобы «защищает себя в благородной войне против жестокой агрессивной России». «Никто на Западе не оспаривает этот ложный посыл, кроме единичных веб-сайтов, представляющих альтернативное мнение», — полагает Кевин. По его словам, на Западе замалчиваются факты о том, что президент Украины Владимир Зеленский был избран как «кандидат для мирного управления страной», но сейчас его контролируют «украинские нацисты, которые уничтожат его, если он попытается установить мир с Россией».
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