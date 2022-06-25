Только после снятия санкций между музеями РФ и Запада будет возможен обмен - Швыдкой

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контакты между музеями России и стран, которые ввели санкции против нее, будут возможны только после снятия ограничений. Об этом заявил ТАСС в субботу спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



«Если говорить о межмузейных контактах, то ничего не будет как прежде до тех пор, пока не будут отменены практически все санкции против Российской Федерации», — сказал Швыдкой.



