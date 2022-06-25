Из подвалов завода «Азот» выведены все мирные жители - Кадыров
18:25 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона г. Северодонецка, включая завод „Азот“ (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», — написал он в своем телеграм-канале.
Кадыров также сообщил, что в ближайшее время начнется освобождение города Лисичанска.
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