Глава ЕК выступила против бойкота осеннего саммита G20 в случае участия в нем Путина
09:05 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает против бойкота осеннего саммита Группы двадцати (G20) в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в воскресенье вечером в интервью немецкому телеканалу ZDF.
"Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это", - отметила фон дер Ляйен. "На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков", - добавила она. Интервью состоялось в кулуарах саммита Группы семи (G7) в баварском замке Эльмау.
"Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия", - подчеркнула глава Еврокомиссии, имея в виду специальную военную операцию РФ на Украине. "Одно совершенно ясно: обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности", - заключила она.
Саммит "двадцатки" должен состояться в ноябре на индонезийском курортном острове Бали в очном формате. Эта группа была основана на конференции в Берлине, которая прошла 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Решения G20, которые принимаются консенсусом, не имеют обязательной силы и подлежат одобрению в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других финансовых и экономических организациях.
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