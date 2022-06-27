Москва вводит ответные санкции против 43 граждан Канады — МИД РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ответ на введенные в мае этого года санкции Оттавы запрещает въезд в Россию 43 канадским гражданам. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

«В ответ на введенные в мае 2022 года властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан», — говорится в документе.

В санкционный список вошли федеральные и региональные чиновники, функционеры, в том числе председатель правящей Либеральной партии Канады Сьюзен Кауан, а также общественные деятели.