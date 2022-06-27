Доля молодежи среди сотрудников Сбера составляет почти 60%
17:10 27.06.2022
27 июня в России отмечается День молодежи. В нашей стране молодежью считаются люди, не достигшие 35-летнего возраста, и их насчитывается почти 40 млн человек. Среди сотрудников Сбера доля молодежи составляет 59%, причем 3% из них – люди в возрасте до 22 лет.
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и премии A-news «Лучшие в России», проведенного в конце 2021 года, 29% россиян в возрасте 18-24 лет считают Сбер самым привлекательным работодателем.
В 2021 году практику в Сбере прошло более десяти тысяч студентов, стажировку – более 1500 человек, из них свыше 800 перешли в штат компании.
Компания участвует в реализации 64 совместных образовательных программ с вузами, на которых обучается более 2100 студентов. В этом году к команде Сбера присоединилось более 18 тысяч специалистов до 25 лет, из которых более 22 процентов – это участники карьерных мероприятий, стажерских и образовательных программ. В цифровых направлениях 50% junior-специалистов стали частью команды Сбера после участия в программах и проектах для студентов (1400 из 2800 сотрудников).
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