Вооруженные силы США испытывают сложности с привлечением новобранцев — NBC
10:05 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство американцев в возрасте от 17 до 24 лет непригодны к военной службе, из-за чего все виды вооруженных сил сталкиваются со сложностями при выполнении программ по привлечению новобранцев. Такая тенденция наблюдается впервые почти за 50 лет. Об этом сообщил в понедельник телеканал Эн-би-си.
Телеканал указывает, что, по данным штаба армии США, только 23% молодежи от 17 до 24 лет могут быть зачислены на военную службу, у остальных есть отводы по состоянию здоровья, а также из-за наличия наркотической зависимости или судимости. При этом, согласно внутреннему исследования Министерства обороны США, лишь 9% молодых американцев, пригодных к несению службы, готовы пополнить ряды вооруженных сил. 57% участников опроса заявили, что опасаются получить физические или психологические травмы на службе.
В результате армия США лишь на 40% закрыла программу по набору военнослужащих в 2022 финансовом году (сентябрь 2021 года — август 2022 года), береговая охрана — на 55%. Корпус морской пехоты, военно-воздушные силы, флот и космические силы рассчитывают достигнуть запланированных показателей привлечения новобранцев, однако их представители отмечают, что этот год может оказаться самым тяжелым в плане выполнения поставленных задач со времени отказа от призыва в 1979 году.
Как заявил каналу генерал-лейтенант в отставке, сотрудник исследовательского института «Фонд наследия» Томас Шпор, американские вооруженные силы не сталкивались с такими трудностями при наборе новобранцев с 1973 года, когда Соединенные Штаты вышли из Вьетнама. По его словам, сейчас в американской армии начался «длительный период засухи» в сфере набора новобранцев.
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