Норвегия не пропустила на КПП грузы из РФ в российские поселения на Шпицбергене

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе, отклонив просьбу РФ об исключении их из-под санкций. Об этом во вторник сообщает норвежская телерадиокомпания Эн-эр-ко со ссылкой на комментарий МИД королевства.

«Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен „, — говорится в комментарии норвежского внешнеполитического ведомства.

По данным телерадиокомпании, запрос, касающийся «разрешения на перевозку продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене», в МИД Норвегии направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь».

Грузы в российские поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из российского Мурманска в норвежский город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург. В поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь».