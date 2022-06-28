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НОВОСТИ

МИД КНР: Китай и ЕС — партнеры, а не соперники, тем более они не являются системными противниками

19:40 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и ЕС не являются соперниками, но существующие противоречия мешают здоровому развитию отношений. Об этом во вторник заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с послом ЕС в Китае Николя Шапюи.

«Некоторые разногласия между Китаем и ЕС время от времени влияют на здоровое развитие отношений. Главное, чтобы у ЕС сформировалось более объективное и правильное понимание направления развития Китая. <…> Китай и ЕС — партнеры, а не соперники, тем более они не являются системными противниками», — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

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