От Швеции и Финляндии Турция "получила, что хотела" - канцелярия Эрдогана

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция добилась желаемых шагов от Швеции и Финляндии, чтобы согласиться на их вступление в НАТО. Об этом сообщили во вторник ТАСС в канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана после того, как в Мадриде было объявлено о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии.

«Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, будет расширено сотрудничество в этом направлении. Будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом. Будет оказана поддержка максимально широкому участию Финляндии и Швеции в механизмах безопасности ЕС», — сказали в канцелярии.