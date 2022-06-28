0
0
54
НОВОСТИ

От Швеции и Финляндии Турция "получила, что хотела" - канцелярия Эрдогана

22:00 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция добилась желаемых шагов от Швеции и Финляндии, чтобы согласиться на их вступление в НАТО. Об этом сообщили во вторник ТАСС в канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана после того, как в Мадриде было объявлено о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии.

«Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, будет расширено сотрудничество в этом направлении. Будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом. Будет оказана поддержка максимально широкому участию Финляндии и Швеции в механизмах безопасности ЕС», — сказали в канцелярии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:20 28.06.2022
Столтенберг: У нас есть соглашение, которое открывает путь в НАТО для Швеции и Финляндии
0
100
21:55 28.06.2022
Премьер Швеции: Турция теперь соглаcна с тем, что мы получаем статус приглашенных в НАТО
0
130
21:45 28.06.2022
Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по теме вступления в НАТО
0
144
21:25 28.06.2022
Посольство РФ приостанавливает деятельность консульств в Болгарии
0
180
20:05 28.06.2022
Покинуть Болгарию должны два генконсула РФ и советник-посланник
0
248
19:40 28.06.2022
МИД КНР: Китай и ЕС — партнеры, а не соперники, тем более они не являются системными противниками
0
275
19:02 28.06.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье количество проверок надзорными органами сократилось на 53%
0
252
18:45 28.06.2022
Болгария высылает 70 дипломатов и техперсонала посольства России
0
338
18:24 28.06.2022
Доллар и евро ощутимо падают на "Московской бирже"
0
349
17:40 28.06.2022
Кабмин провел административную реформу, сокращено около 30 тыс. госслужащих — Мишустин
0
362

Возврат к списку