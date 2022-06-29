0
0
41
НОВОСТИ

Цены на удобрения для аграриев РФ проиндексируют трижды в этом году — источник

09:20 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильные ведомства согласовали три индексации внутренних цен на удобрения для российских аграриев в этому году: на 5% с 1 июня, на 5-10% с 1 сентября и на 8,4-8,6% с 1 декабря, сообщил ТАСС источник в одной из компаний — производителей удобрений.

«Да, она [индексация] согласована с Минэкономразвития, с ФАС, с Минсельхозом. До конца года будет три индексации: первая — 5% с 1 июня, для всех видов удобрений, кроме селитры. С 1 сентября цены проиндексируются на 5%, а селитра — на 10%. И третья индексация будет 1 декабря — на 8,4%, по селитре — на 8,6%», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 29.06.2022
Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины
0
45
09:05 29.06.2022
Китай встревожен новой стратегической концепцией НАТО — постпред при ООН
0
105
09:00 29.06.2022
Никакого удара по торговому центру в Кременчуге не было — Полянский
0
119
22:20 28.06.2022
Столтенберг: У нас есть соглашение, которое открывает путь в НАТО для Швеции и Финляндии
0
577
22:00 28.06.2022
От Швеции и Финляндии Турция "получила, что хотела" - канцелярия Эрдогана
0
621
21:55 28.06.2022
Премьер Швеции: Турция теперь соглаcна с тем, что мы получаем статус приглашенных в НАТО
0
558
21:45 28.06.2022
Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по теме вступления в НАТО
0
590
21:25 28.06.2022
Посольство РФ приостанавливает деятельность консульств в Болгарии
0
650
20:05 28.06.2022
Покинуть Болгарию должны два генконсула РФ и советник-посланник
0
630
19:40 28.06.2022
МИД КНР: Китай и ЕС — партнеры, а не соперники, тем более они не являются системными противниками
0
652

Возврат к списку