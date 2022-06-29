Цены на удобрения для аграриев РФ проиндексируют трижды в этом году — источник

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильные ведомства согласовали три индексации внутренних цен на удобрения для российских аграриев в этому году: на 5% с 1 июня, на 5-10% с 1 сентября и на 8,4-8,6% с 1 декабря, сообщил ТАСС источник в одной из компаний — производителей удобрений.

«Да, она [индексация] согласована с Минэкономразвития, с ФАС, с Минсельхозом. До конца года будет три индексации: первая — 5% с 1 июня, для всех видов удобрений, кроме селитры. С 1 сентября цены проиндексируются на 5%, а селитра — на 10%. И третья индексация будет 1 декабря — на 8,4%, по селитре — на 8,6%», — сказал собеседник агентства.