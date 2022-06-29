ДНР и Украина произвели обмен пленными, впервые с начала СВО

18:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецкая Народная Республика (ДНР) и Украина произвели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Как сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН), это первый случай обмена пленными между ДНР и Украиной с начала специальной военной операции.