0
0
66
НОВОСТИ

ДНР и Украина произвели обмен пленными, впервые с начала СВО

18:42 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецкая Народная Республика (ДНР) и Украина произвели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Как сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН), это первый случай обмена пленными между ДНР и Украиной с начала специальной военной операции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 29.06.2022
Литва склоняется к компромиссу по калининградскому транзиту – Reuters
0
35
18:24 29.06.2022
Андрей Воробьев: Педагоги из Мелитополя прошли обучение в Подмосковье
0
86
18:15 29.06.2022
Посол РФ в Болгарии рассказала, кто стоит за высылкой российских дипломатов
0
114
17:40 29.06.2022
Экспорт полупроводников в Россию упал на 90% после введения санкций — Минторг США
0
147
17:12 29.06.2022
Углубление партнерства России и Китая противоречит ценностям НАТО — концепция альянса
0
196
17:00 29.06.2022
США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов за 100 дней — Минфин США
0
183
16:32 29.06.2022
Украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар, сбит в Брянской области — губернатор
0
214
16:12 29.06.2022
РФ названа самой значительной угрозой для безопасности НАТО — новая Стратегическая концепция альянса
0
270
16:00 29.06.2022
Наемники из США руководят украинской группировкой, дислоцирующейся в Северске — МВД ЛНР
0
259
15:32 29.06.2022
В Думу внесен законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов
0
283

Возврат к списку