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НОВОСТИ

Готовиться к противостоянию с РФ НАТО начало еще в 2014-м году - Столтенберг

20:40 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде.

«НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна, — сказал он. — Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону».

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