Андрей Воробьев: У туриндустрии в Подмосковье большие перспективы, мы стараемся ее поддержать
10:55 30.06.2022
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Фото Антона Чернова
«Задача – делать максимально активным диалог с теми, кто инвестирует в разные сферы бизнеса: строительство, туризм, пищевая промышленность, торговля. Ключевое - убрать проверки, сделать их в цифровом виде, чтобы голову тебе никто не морочил, и ты мог совершенно спокойно отчитываться, получать не наказания, а предупреждения. Такое партнерское отношение позволяет нам рассчитывать на дальнейшую динамику и приход инвесторов, - отметил губернатор. - Сейчас время сложное, много разных ограничений, санкций, но есть огромная активность российского бизнеса. Нам здесь жить, нам строить страну, нам здесь создавать комфорт. Поэтому мы всегда говорим: «Добро пожаловать в Подмосковье!».
Губернатор отметил, что в регионе действуют меры поддержки для предпринимателей, развивающих туризм в Московской области, и подчеркнул, что важно соблюдать стандарты обслуживания в гостиницах и отелях.
«Сейчас очень высокий уровень загрузки отелей, но если ты планируешь свой отдых, то всегда место найдется. Мы должны держать стандарты не ниже трех звезд. Это тяжелый бизнес, как и агротуризм, но вместе с тем - востребованный. Если вы захотите реализовать инвестиционный проект, то мы вам компенсируем часть процентов по кредитам на создание гостиниц за первые 3 года и затраты на инфраструктуру - 20% от объема - до 100 млн рублей, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы благодарны отельерам, которые вкладывают в новые проекты - известный «Изумрудный лес», «Верба майер», в Рузе шикарный отель. У нас 12 гольф-полей, которые тоже популярны, загружены. Поэтому работаем и надеемся, что у этого направления, у этой индустрии туристической есть большие перспективы».
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