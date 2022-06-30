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НОВОСТИ

РФ обменивает только тяжелораненых боевиков «Азова» — Володин

13:05 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия производит обмен только тяжелораненых боевиков украинского националистического батальона «Азов», по каждому бойцу этого подразделения ведутся предметные следственные мероприятия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты в четверг.

«Действительно, обмены идут, но по всем участникам батальона „Азов“ ведутся предметные следственные мероприятия. По каждому, кто в чем замешан, чем занимался. И только вот исключительно когда тяжелораненые или в случае, когда раненые дальше уже не могут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются. Во всяком случае, информация у нас такая из источников, которым можно доверять, потому что мы напрямую взаимодействуем с теми, кто эти решения принимает», — сказал он.

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