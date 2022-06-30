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НОВОСТИ

Дума разрешила внесудебное приостановление работы СМИ за публикацию фейков

14:12 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг ввела в законодательство норму о внесудебной приостановке деятельности российского СМИ в случае публикации им фейков или призывов к участию в несанкционированных акциях. Данное положение содержится в принятом депутатами в третьем, заключительном чтении законопроекте о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Так, при первом нарушении генпрокурор или его заместитель вносит требование Роскомнадзору о приостановлении деятельности СМИ на срок не более трех месяцев. В случае повторного нарушения аналогичное предписание выносится на срок не более шести месяцев. При неоднократном распространении фейков регистрация СМИ будет отзываться.

В период приостановления деятельности редакция, главный редактор, журналист, издатель и распространитель продукции средств массовой информации не вправе осуществлять предусмотренную законом о СМИ деятельность. Если СМИ в течение установленного срока устраняет нарушение, то оно по решению Роскомнадзора сможет возобновить работу.

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